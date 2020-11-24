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На Summer Game Fest представили трейлер игры Zenless Zone Zero
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На Summer Game Fest представили трейлер игры Zenless Zone Zero

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В Китае разрабатывается постапокалиптическая игра.

На Summer Game Fest китайские разработчики представили трейлер компьютерной игры Zenless Zone Zero. Организатор мероприятия в собственных социальных сетях рассказал о том, что данная презентация стала гвоздем программы от студии Genshin Impact. Известно, что проект создается в стилистике аниме. Работу над ним создатели анонсировали в мае текущего года. Они позиционируют игру как ролевую и фэнтезийную.

на текущий момент известно о том, что действие сюжета будет происходить постапокалиптической Вселенной. Основные события будут завязаны на мегаполисе Нью-Эриду.

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Фото и видео: YouTube / GamersPrey

Теги: zenless zone zero, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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