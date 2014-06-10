В трех районах Петербурга появились новые автобусные маршруты

Интервал движения транспортных средств составит 9 минут.

В Петербурге запустили три автобусных маршрута. Об этом сообщили сегодня, 25 августа, в Комитете по транспорту.

Так, от станции метро "Купчино" до метро "Площадь Александра Невского" теперь будет курсировать автобус № 253. Кроме того, по маршруту "Купчино – Софийская улица" будет возить пассажиров маршрут № 282. Ждать транспортное средство придется 9 минут. Чтобы жители смогли добраться от метро "Ладожская " до станции "Удельная", город запустил автобус № 222. Он будет ходить каждые 9-10 минут.

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Фото: Piter.tv