В Смольном задумались о проблеме горящих автобусов спустя 3 месяца после первого ЧП

Врио главы Комтранса Валентин Енокаев заверил, что все случаи "на 100%" гарантийные, а также озвучил положение нового регламента о приоритете высаживания пассажиров во время ЧП.

В Смольном озаботились проблемой регулярного возгорания новых автобусов спустя три месяца после первого резонансного случая. Врио главы Комтранса Валентин Енокаев заверил, что все случаи "на 100%" гарантийные, а также озвучил положение нового регламента о приоритете высаживания пассажиров во время ЧП. Ранее их здоровье и жизни, получается, не стояли в приоритете у Смольного? Более того, на сегодняшний день никаких действенных мер по предотвращению возгораний общественного транспорта и снижению рисков для пассажиров предпринято не было, кроме многочисленных обещаний и заверений со стороны чиновников.

В интервью изданию "Деловой Петербург" врио главы Комтранса Валентин Енокаев пообещал снизить потенциальный риск возгорания новых автобусов в Петербурге. По его словам, все произошедшие случаи являются на 100% гарантийными, заводы-производители обязаны возместить все убытки. То есть перевозчикам и городу не придется платить за последствия подобных ЧП.

В то же время чиновник обозначил важное изменение в регламенте – теперь водители обязаны отдавать приоритет спасению жизней пассажиров в случае возгорания или серьезной аварии, а не заботе о транспортном средстве. Получается, что ранее акценты были расставлены с точностью до наоборот – вначале водитель обязан был позаботится о подотчетном ему ТС и лишь после этого о благополучии пассажиров?

Причины инцидентов изучаются производителями, это их ответственность. Я нахожусь на непосредственной связи с конструкторами. После полного выгорания техники проводить экспертизу очень сложно. Есть несколько версий. Перевозчикам даны рекомендации по проведению осмотра машин. Заводы-производители также проводят аудит техники. Они первые, кто заинтересован в выявлении первопричины возникновения данных инцидентов и недопущении подобных ситуаций в будущем, — заявил Енокаев

Однако стремление предотвратить возгорания новых автобусов и снизить риски для горожан, пользующихся общественным транспортом, у Смольного пока остаются лишь на словах.

С первого случая возгорания в Петербурге, произошедшего почти три месяца назад, помимо обещаний разобраться и устранить причины никаких мер предпринято не было.

Напомним, в связи со стартом в Петербурге транспортной реформы город закупил новые "лазурные" автобусы в рамках обещания обезопасить общественный транспорт и сделать его более комфортным для пассажиров. Однако систематические случаи возгорания новой техники, а также участившиеся случаи попадания новых автобусов в ДТП, вызвали серьезную тревогу у петербуржцев, опасающихся за свои здоровье и жизни.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб