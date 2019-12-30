В тизере "Мира Дикого Запада" предсказали гражданскую войну в России

По версии создателей сериала, она должна начаться 18 февраля 2037 года.

В сети появился тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.

В ролике показали, как будут разворачиваться события следующих десятилетий в разных точках мира. В частности, создатели сериала предсказали начало второй гражданской войны в России. По их версии, она должна начаться 18 февраля 2037 года. Кроме того, весной 2020 года прогнозируется экологический коллапс в Индонезии, а в 2024 году произойдет убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе.

В завершении тизера указано, что третий сезон "Мира Дикого Запада" выйдет на экраны 15 марта и будет называться "Новым миром". К актерскому составу проекта присоединятся Аарон Пол, Венсан Кассель, Лина Уэйт и другие.

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Видео: YouTube / HBO