Фильм "Холоп" вновь возглавил российский прокат в выходные

За минувшие четыре дня картина с Милошем Биковичем в главной роли собрал 416,7 млн рублей.

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня он собрал 416,7 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Российский комедийный фильм Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря. Картина повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными.

Молодой мажор Гриша, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Отец-олигарх, желая исправить сына, вступает в сговор со своим другом-психологом. Вместе они придумывают уникальный проект. На базе заброшенной деревни воссоздается деревня с атмосферой 19 века. Гриша попадает в подстроенную аварию, якобы переносится в прошлое и становится холопом.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Камуфляж и шпионаж". Мультфильм вышел в прокат РФ 9 января и собрал за минувшие четыре дня 210 млн рублей.

В тройку лидеров также попал российский фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение", который собрал 135,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.

Видео: YouTube / Central Partnership