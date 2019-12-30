Режиссер Кантемир Балагов лично презентовал свою картину на фестивале.

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

Кинолента "Дылда" стала лучшим фильмом на иностранном языке. Известно, что её режиссёр Кантемир Балагов лично презентовал фильм на американском фестивале кино в Калифорнии. Однако, вскоре он улетел на родину, потому на сцену за наградой не поднялся. Однако Балагов записал видеообращение с благодарностью.

"Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно..." —отметил он.

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо".

Напомним, что в декабре "Дылда" также вошел в шорт-лист премии "Оскар".

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Видео:Film at Lincoln Center, iVideos/YouTube