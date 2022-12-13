В тизере Dead by Daylight: Tools Of Torment показали нового убийцу

Релиз расширения к игре ожидается не раньше марта текущего года.

В тизере компьютерной хоррор-игры Dead by Daylight в расширении Tools Of Torment разработчики из студии Behaviour Interactive показали нового убийцу. Создатели проекта описали содержимое своего творения как "передоыые инновации". В кадре можно видеть человеческий череп, который оснащен неким кибернетические приспособлением или даже орудием пыток. Предположительно, выжившим персонажам предстоит иметь дело не то с роботом, не то с высокотехнологичным мастером. напомним, что подробнее о выходе игры можно будет узнать 15 февраля, когда авторы запустят прямую трансляцию анонса. После этого дополнение будет вынесено на тестирование. Предположительно, поиграть в расширение пользователи смогут уже в марте 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Dead by Daylight