Авторы Apex Legends показали геймплейный трейлер обновления "Разгул"

Обновление выйдет в свет 14 февраля.

Авторы компьютерной игры Apex Legends показали новый геймплейный трейлер обновления "Разгул".. Выход дополнения намечен на 14 февраля. Ранее авторы представили подробности о 16-ом сезоне проекта. Там будет добавлен режим Team Deathmatch или другое название - "Командный бой насмерть". Игроки получат возможность ротировать режимы игры, однако создатели приняли решение не убирать режим арены с экрана. Все модернизации направлены на новичков, которые пока что не способны ориентироваться на самом популярном режиме Apex Legends — КБН. Альтернативные режимы позволят им потренироваться и привыкнуть к культовой легенде в более динамичных схватках.

Новый трейлер Wanted: Dead посвятили миру игры и персонажам.

Фото и видео: YouTube / Apex Legends