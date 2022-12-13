Новый трейлер Wanted: Dead посвятили миру игры и персонажам

Игра выйдет в свет 14 февраля.

Новый трейлер компьютерной игры Wanted: Dead посвятили миру игры, а также предысторией некоторых ключевых персонажей и отношениях между героями. Известно, что события истории будут разворачиваться на территории Гонконга, на базе элитного отряда Zombie, членом которого и является главная героиня. Также в группировке будет находиться "плохой парень" Кортез, спокойный и рассудительный Док, командир Герцог, шеф полиции капитан Симмонс и взрывной лейтенант Ханна Стоун. Авторы немного рассказали и о Вивьенне, которая в прошлом была профессиональной биатлонистской, занималась кулинарным шоу,а затем - приняла решение работать в правоохранительных органов.

Напомним, что до этого видео студия-разработчик показала 30 минут игрового процесса грядущего экшена. Они также выложили в социальные сети трейлеры, в которых можно подробнее узнать о врагах и способах борьбы с ними. Wanted: Dead выйдет на персональных компьютерах, консоляхPlayStation и Xbox с 14 февраля. Создатели делают акцент на релизе в День всех влюблённых.

Разработчики Atomic Heart из Mundfish показали навык "Шокер" в стиле мультфильма из СССР.

Фото и видео: YouTube / IGN