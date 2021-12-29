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В течение недели в Петербурге могут развернуть еще 5 тыс. ковидных коек
Вчера, 23:29
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В течение недели в Петербурге могут развернуть еще 5 тыс. ковидных коек

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В случае необходимости дополнительных коек, будут привлечены и федеральные учреждения. 

В течение недели в Северной столице могут появиться еще 5 тыс. коронавирусных коек. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Сарана, в Петербурге на сегодняшний день хватает свободных мест в стационарах, однако если ситуация с новым штаммом усугубится, то резерв есть.

Он также добавил, что в случае необходимости дополнительных коек, они привлекут и федеральные учреждения. 

Добавим, что в комитете по здравоохранению Петербурга обозначили примерные сроки, когда в городе может произойти пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". По словам Сарана, "омикрон" отличается особенно высокой заразностью. Он добавил, что, согласно опыту западных государств, на "захват" страны требуется 1-1,5 месяца.

Ранее в детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации подростков. Вакцинация подростков будет добровольной.

Фото: Piter.tv
 

Теги: больницы, ковид, койки, стационары
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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