В тайнике под Кураховом в ДНР обнаружили почти 2 тыс. боеприпасов

Дальнейшая судьба западного оружия будет решаться после проведения экспертиз.

Российские правоохранительные органы на территории Донецкой народной республики в населенном пункте Курахово обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами образца натовского образца. Соответствующее заявление журналистам предоставили сотрудники пресс-службы МВД по новому региону страны через социальные сети. Известно, что полицейские нашли около двух тысяч боеприпасов противника. В частности, речь ведется о более чем 50 танковых и минометных снарядах, 14 взрывных устройствах, более 200 килограммов пороха в различной фасовке. Дополнительно оперативниками обнаружены пехотный гранатомет PG-9, ПТРК Javeline американского производства, свыше 20 гранат различного типа и 29 боезарядов для гранатомета.

Сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" во время одной из отработок на территории промзоны вблизи населенного пункта Елизаветовка был выявлен схрон вооружения образца НАТО. пресс-служба МВД по ДНР

Правоохранители уточнили, что все опасные предметы были изъяты с соблюдением мер безопасности, после чего их переместили на временное хранение. По результатам назначенных лабораторных экспертиз будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе найденного западного вооружения.

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Фото и видео: МВД по ДНР