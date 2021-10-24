В свежем трейлере киберпанка Nivalis назвали новое окно релиза

Релиз игры запланирован на следующий год.

Компьютерная киперпанковая игра Nivalis получила в социальных сетях свежий трейлер, в котором авторы назвали окно официального релиза новинки — симулятор жизни будущего создатели планируют выпустить весной 2025 года для платформы персонального компьютера на стриминговом сервисе Steam. Изначально Nivalis планировали представить в 2024 году, однако компания-издатель 505 Games и разработчики из студии Ion Lands заявили, что проект "начал жить собственной жизнью" и "развиваться". Они отметили, что это стало причиной переноса.

В свежем трейлере пользователям продемонстрировали ряд локаций, которые смогут посетить игроки. Дополнительно в ролике показаны система путешествия на метро и некоторые персонажи истории. За кадром видеоролика можно услышать голос Авы, которая будет одним из ключевых героев истории. Действие проекта разворачивается во вселенной Cloudpunk. Напомним, что в Nivalis геймеры смогут посещать различные заведения, рестораны, ночные клубы и попадать в различнфе истории, в том числе и криминальные. Однако при желании игрок может проводить время в этой версии "мирно" - на рыбалке или работой декоратором.

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Фото и видео: YouTube / 505 Games