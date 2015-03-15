Вышел трейлер комедии об экоактивистах с Филипенко, Горбачевой и Куценко

Релиз картины намечен на 3 октября.

Российская компания "Каропрокат" опубликовала в социальных сетях трейлер комедии "Говорит Земля!" с Антоном Филипенко в главной роли. Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны с третьего октября. Сюжет истории расскажет о жизни шахтера по имени Стас. По воле случая мужчина оказывается заваленным на горнодобывающем объекте вместе с экоактивисткой Леной. Затем рабочий начинает слышать "голос Земли". В своих речах она угрожает, что топить будет уже всех подряд в том случае, если к ней не прислушаются. Однако проблема заключается в том, что говорит Земля исключительно со Стасом. Дополнительно в актерском составе заявлены Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Степан Девонин, Михаил Мухин, Виктория Каруна и другие. В режиссерском кресле оказался Евгений Корчагин ("Война семей").

Вышел дублированный трейлер фильма "Последний день Земли".

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат