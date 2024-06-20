Вышел дублированный трейлер фильма "Последний день Земли"

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма "Последний день Земли". Режиссером картины выступил Фредерик Жарден.
Сюжет расскажет историю семьи, которая во время прогулки на катере стала свидетелями небывалого катаклизма. Из-за отступления океана земля осушилась, и теперь она кишит морскими чудовищами. Однако главной угрозой может стать возвращение океана с новой силой.
В главных ролях сыграли Андреас Пичман, Эмили Декенн, Лиза Делама, Лукас Эбел и другие. Премьера в России состоится 26 сентября.
Ранее Apple представила трейлер детективного сериала "Леди в озере" с Натали Портман.
Видео: YouTube / Global Film
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