Apple представила трейлер детективного сериала "Леди в озере" с Натали Портман

Мировая премьера состоится 19 июля.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер детективного сериала "Леди в озере". Режиссером проекта выступила Альма Харель.

Сюжет расскажет историю домохозяйки Мэдди Шварц, которая бросает мужа и уходит в журналистику. Героиня начинает расследовать таинственную гибель женщины по имени Клео Джонсон и становится буквально одержима идеей найти убийцу.

В главных ролях сыграли Натали Портман, Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон и другие. Мировая премьера состоится 19 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийной драмы "Настоящая боль".

Видео: YouTube / Apple TV