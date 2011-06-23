Вышел трейлер комедийной драмы "Настоящая боль"

Мировая премьера состоится 18 октября.

Студия Searchlight Pictures представила трейлер комедийной драмы "Настоящая боль". Режиссером картины выступил Джесси Айзенберг.

Сюжет посвящен двум кузенам-евреям, которые отправляются в Польшу из-за умирающей бабушки. Поездка оборачивается путешествием по местам памяти холокоста, а также вскрывает старые обиды.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг и Киран Калкин. Мировая премьера состоится 18 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер анимационной версии "Хранителей".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures