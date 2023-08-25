В свежем трейлере Warhammer 40 000 Rogue Trader показали способности компаньонов

У игры еще нет даты выхода.

Издание IGN выпустило в социальных сетях новый ролик ролевой компьютерной игры Warhammer 40000: Rogue Trader, разрабатываемой Owlcat Games. В нём создатели показали ключевых компаньонов, которых протагонист сможет нанимать в ходе сюжетной кампании. Известно, что речь пойдет о таких героях как Абеляр Версериан, Идира Тлассд, Паскаль Ханейманн, Кассия Орселлио, Хейнрикс ван Калокс, Джай Хейдари, Сестра Арджента, Ульфар и Ирлиэт Ланевисс. Дополнительно разработчики сообщили пользователям о том, что игру можно будет пройти в кооперативе на двоих человек. В настоящее время у проекта еще не объявлена офиуиальная дата выхода в свет.

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Фото и видео: YouTube / IGN