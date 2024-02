В свежем ролике Rise of the Ronin о мире игры показали красоты Японии

Выход игры в свет запланирован на 22 марта.

Авторы компьютерной игры Rise of the Ronin представили в социальных сетях новый трейлер проекта. На этот раз специалисты продемонстрировали геймерам красоты Японии, а также посвятили кадры всему тому, что игроки смогут встретить во время своего путешествия. В частности, показаны различные перемещения персонажа по карте. Двигаться можно будет при помощи крюка-кошки, верхом на лошади, пешком, а также при помощи особого глайдера. Создатели считают, что в связи с большим количеством способов исследования мира, для пользователей этот момент не станет проблемой. Они заметили, что добраться до любой точки на карте можно будет крайне быстро. Официальный релиз Rise of the Ronin намечен на 22 марта. Игра выйдет на консоли PS5.

Фото и видео: YouTube / PlayStation