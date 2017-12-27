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В суде пересмотрят приговор священнику Грозовскому
Вчера, 15:29
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lesjasap
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В суде пересмотрят приговор священнику Грозовскому

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Адвокат Глеба Грозовского подал апелляцию на решение Приозерского суда о признании вины священника.

Сторона защиты священника Глеба Грозовского обжаловало решение суда. Напомним, что мужчину обвиняли в педофилии по отношению к детям из детских лагерей в Ленобласти и за границей. Позже его признали виновным
 
О прошении пересмотра дела рассказал адвокат Михаил Уткин. Юрист подал апелляционную жалобу в Приозерский районный суд. Осужденный не доволен результатами заседания, на котором его приговорили к 14 годам в тюрьме строгого режима. Теперь дело перейдет под юрисдикцию Ленинградского областного суда.
Теги: грозовский , педофил , педофилия , приговор , священник
Категории: Новости СПб

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