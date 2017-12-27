В суде пересмотрят приговор священнику Грозовскому

Сторона защиты священника Глеба Грозовского обжаловало решение суда. Напомним, что мужчину обвиняли в педофилии по отношению к детям из детских лагерей в Ленобласти и за границей. Позже его признали виновным.
О прошении пересмотра дела рассказал адвокат Михаил Уткин. Юрист подал апелляционную жалобу в Приозерский районный суд. Осужденный не доволен результатами заседания, на котором его приговорили к 14 годам в тюрьме строгого режима. Теперь дело перейдет под юрисдикцию Ленинградского областного суда.