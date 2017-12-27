В суде пересмотрят приговор священнику Грозовскому

Адвокат Глеба Грозовского подал апелляцию на решение Приозерского суда о признании вины священника.

О прошении пересмотра дела рассказал адвокат Михаил Уткин. Юрист подал апелляционную жалобу в Приозерский районный суд. Осужденный не доволен результатами заседания, на котором его приговорили к 14 годам в тюрьме строгого режима. Теперь дело перейдет под юрисдикцию Ленинградского областного суда.