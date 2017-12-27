В Ленобласти священника Глеба Грозовского приговорили к 14 годам строгого режима за педофилию

Сообщается, что мужчина получил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отметим, что следствие запрашивало подсудимому 15 лет заключения. После отбывания данного срока, мужчину ждет на целый год ждет ограничения в плане передвижения по стране. Адвокат Грозовского настаивал на оправдательном приговоре. Сам фигурант дела свою вину не признал.

Суд счел аргументацию обвинения достаточной по трем случаям сексуального насилия над детьми. Также Грозовского обязали выплатить гражданские иски о возмещении морального вреда. Их общий размер составил 800 тысяч рублей.