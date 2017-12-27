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В Ленобласти слушается дело по обвинению священника в педофилии
Сегодня, 13:53
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lesjasap
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В Ленобласти слушается дело по обвинению священника в педофилии

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В Приозерском городском суде рассматривают дело Глеба Грозовского.

В Ленобласти проходит судебное слушание по делу о педофилии. Священнослужитель Глеб Грозовский обвняется в надругательствах над несовершеннолетними девочками в детских лагерях. Стоит отметить, что жителя Приозерского района подозревают в нескольких случаях насильственных действий сексуального  характера не только в Ленобласти, но в Греции. 
 
Прокурор просит наказать мужчину лишением свободы сроком в 15 лет. У гражданина также могут отобрать право заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет.
 
Напомним, что случай, в который обвиняется подозреваемый, произошли в 2009 и 2013 годах. В ноябре 2013 года преступника объявили в международный розыск. На тот момент Грозовский находился на территории Израиля.
Теги: глеб грозовский , греция , детские лагеря , ленобласть , приозерский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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