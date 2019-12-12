В суде Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Финальное постановление суда будет принято позже.

В четверг, 12 декабря, в Верховном суде Великобритании завершились слушания по спору о долге Украины перед Россией по долговым обязательствам на 3 миллиарда долларов. Слушания продолжались четыре дня. Представители суда удалились на обсуждение аргументов сторон, сроки вынесения вердикта пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что с учетом процентов долг Украины перед Россией по евробондам составляет 4,5 млрд долларов.

Разбирательства в суде ведутся с 2016 года. Россия обращалась в Высокий суд Лондона и Апелляционный суд Англии.

Облигации из Украины РФ купила в 2013 году на средства из Фонда национального благосостояния. Исполнить долговые обязательства Украина должна была в 2015 году, но новое правительство страны решило не возвращать деньги. В Киеве выплачивали долг, но потом объявили по нему дефолт.

Видео: YouTube / UKSupremeCourt, France 24