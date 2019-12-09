Стала известна сумма долга Украины перед Россией по евробондам

Украина должна была заплатить по долговым бумагам в 2015 году, однако так и не вернуло средства России.

В понедельник, 9 декабря, российский Минфин озвучил сумму долга по неисполненным обязательствам по евробондам в отношении Украины. При учете процентов долг составляет 4,5 миллиарда долларов.

Облигации из Украины РФ купила в 2013 году на средства из Фонда национального благосостояния. Исполнить долговые обязательства Украина должна была в 2015 году, но новое правительство страны решило не возвращать деньги.

Разбирательства в суде продолжаются с 2016 года. Россия обратилась в Высокий суд Лондона, Апелляционный суд Англии, а теперь сторонам предстоит встретиться в Верховном суде Соединенного Королевства. Слушания состоятся с 9 по 12 декабря.

Ранее мы сообщали, что премьер Украины рассказал о запасах угля в стране.