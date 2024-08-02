В субботу Петербург окутает туман

В Северной столице местами прогремят грозы.

В субботу, 3 августа, в Петербурге обещают пасмурную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами ожидаются туман, ливни, грозы. Воздух прогреется до +20 градусов.

На следующей неделе будет более комфортная погода. Количество осадков значительно уменьшится, успокоил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Ранее мы писали, что в ближайшее время в Петербурге начнутся дожди и грозы.

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Фото: Piter.tv