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В субботу Петербург окутает туман

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В Северной столице местами прогремят грозы.

В субботу, 3 августа, в Петербурге обещают пасмурную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Местами ожидаются туман, ливни, грозы. Воздух прогреется до +20 градусов.

На следующей неделе будет более комфортная погода. Количество осадков значительно уменьшится, успокоил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. 

Ранее мы писали, что в ближайшее время в Петербурге начнутся дожди и грозы.

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Фото: Piter.tv

Теги: дожди, ливни, мчс, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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