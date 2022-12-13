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В строну Пскова образовался затор из-за массового ДТП

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Иномарка "Фольксваген Поло" в результате аварии осталась без переднего бампера.

Сегодня утром, 9 мая, в Псковской области произошло массовое ДТП. На дороге "Великий Новгород – Псков" столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил читатель Piter.tv

Иномарка "Фольксваген Поло" в результате аварии осталась без переднего бампера. Информация о пострадавших уточняется.

За Новгородкой, в сторону Пскова. Четыре авто попали в ДТП.

Очевидец

По словам очевидца, из-за ДТП затруднен проезд по дороге. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти многодетный отец во сне задавил новорожденную дочь.

Видео: Piter.tv

 

Теги: дорога, затор, новгород, пробка, псков, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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