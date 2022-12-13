В Ленобласти многодетный отец во сне задавил новорожденную дочь

Бездыханную дочь обнаружила мать, которая проснулась ранним утром, чтобы покормить грудничка.

Накануне, 8 мая, выпивший отец во сне задавил двухмесячную дочь. Инцидент произошел в поселке Гаврилово. О случившемся полицейским рассказала мать малышки

По информации Piter.tv, пьяный мужчина взял плачущую малышку к себе в кровать, чтобы успокоить. Во сне он случайно задавил девочку рукой. Ребенок скончался на месте происшествия.

Бездыханную дочь обнаружила мать, которая проснулась ранним утром, чтобы покормить грудничка. Женщина увидела, что на кровати под рукой супруга была малышка. Очнувшийся мужчина начал оказывать дочери доврачебную помощь (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). При выполнении реанимационных действий отец увидел, что у ребенка из носа течет кровь.

Добавим, что трагедия произошла в полной многодетной семье. На учете в ОДН никто из родителей не состоит.

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Фото: Pxhere