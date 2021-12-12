В сторону Земли летят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг

Около околоземной орбиты пролетят два потенциально опасных астероида. Соответствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из издания Newsweek со ссылкой на данные NASA (Американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства). Известно, что небесные тела получили от ученых названия 2007 JX2 и 2020 XR. Объекты имеют размеры 402,3 метра и 387,7 метра соответственно. По оценкам от специалистов, астероиды сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (381 метр) в Нью-Йорке.

Уточняется, что астероиды ориентировочно должны пролететь мимо нашей планеты третьего и четвертого декабря. Объект 2007 JX2 пройдет на расстоянии примерно пять с половиной миллионов километров от Земли, а 2020 XR — чуть более двух миллионов километров. В NASA классифицируют данные небесные тела как опасные в том случае, если в диаметре они достигают более 140 метров. При этом приближение к орбите Земли должно составлять не более семь с половиной миллиона километров.

Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik