СК обвиняет дежурную по перегону в столкновении "Ласточки" и автобуса у Зеленогорска

Материалы дела направлены в суд.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении дежурной железнодорожного перегона. которая допустила столкновение "Ласточки" с пассажирским автобусом. Следствие подозревает женщину в нарушении требований безопасности.: она не вовремя закрыла выезд для наземного транспорта. Водитель вовремя не заметил световой сигнал и выехал на переезд. В это время петербурженка закрыла противотаранные устройства и автобус оказался обездвиженным на путях.

Напомним, что авария произошла в феврале 2018 года на железнодорожном переезде "Зеленогорск-Рощино". На 56-ом километре в электропоезд врезался рейсовый автобус.

И "Ласточка", и автобус получили серьезные повреждения. Собственники: РЖД и "Пассажиравтотранс" получили материальный ущерб. Шоферу нанесли тяжкий вред здоровью.

Ранее Piter.tv писал о том что пассажиров протараненного электричкой автобуса довозили к курорту на попутках.

Фото и видео: Piter.tv