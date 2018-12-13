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Вчера, 8:02
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СК обвиняет дежурную по перегону в столкновении "Ласточки" и автобуса у Зеленогорска

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Материалы дела направлены в суд.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении дежурной железнодорожного перегона. которая допустила столкновение "Ласточки" с пассажирским автобусом. Следствие подозревает женщину в нарушении требований безопасности.: она не вовремя закрыла выезд для наземного транспорта. Водитель вовремя не заметил световой сигнал и выехал на переезд. В это время петербурженка закрыла противотаранные устройства и автобус оказался обездвиженным на путях.

Напомним, что авария произошла в феврале 2018 года на железнодорожном переезде "Зеленогорск-Рощино". На 56-ом километре в электропоезд врезался рейсовый автобус.  

И "Ласточка", и автобус получили серьезные повреждения. Собственники: РЖД и "Пассажиравтотранс" получили материальный ущерб. Шоферу нанесли тяжкий вред здоровью.

Ранее Piter.tv писал о том что пассажиров протараненного электричкой автобуса довозили к курорту на попутках.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: автобус, дежурная по станции, железнодорожный переезд, ласточка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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