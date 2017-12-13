Пассажиров протараненного электричкой автобуса довозили к курорту на попутках

Пассажиры, пострадавшие при столкновении "Ласточки" рейсового автобуса, были доставлены на курорт на попутках.

Как стало известно, пострадавшим при столкновении пассажирского автобуса и электропоезда “Ласточка” пришлось добираться до места назначения собственным ходом. Многих до курорта довезли попутные машины.

Напомним, что авария произошла в половине двенадцатого дня 17 февраля на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино. Семьи с детьми добирались на рейсовом автобусе до горнолыжного курорта. По поступившим сведениям, транспортное средство на “зеленый” свет проехал в зону, через которую должна была проходить “Ласточка”. Столкновения не удалось избежать. Поезд врезался в рейсовый автобус. Три человека получили травмы. Их состояние оценивается как тяжелое. Остальные успели выбежать из салона.

Известно, что с места аварии петербуржцев забирали попутки. Обратно до города люди возвращались на новом автобусе, присланном “Пассажиравтотрансом”.

По данному делу задержаны двое подозреваемых. Обвиняется 65-летняя дежурная и 47-летний сотрудник железнодорожной станции, которые вовремя не подали сигнал о приближающемся составе.

