Дежурный по станции не сообщил о приближающейся "Ласточке" в Рощино из-за стажера

По словам дежурного он отвлекся на стажера и не предупредил о приближающемся поезде.

Сотрудник РЖД, который подозревался в халатности и был задержан СК признался в этой самой халатности, которая привела к ДТП на железнодорожном переезде в Рощино, и был отпущен под подписку о невыезде.

19 февраля СК на транспорте по СЗФО избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде 47-летнему дежурному по станции Зеленогорск, который подозревается в халатности. Предположительно, из-за его действий произошло столкновение поезда "Ласточка" и пассажирского автобуса на пути в Рощино Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

По данным следствия, мужчина признал, что несвоевременно сообщил 65-летней дежурной по переезду о приближающемся поезде. По словам подозреваемого, он в тот момент отвлекся на стажёра и отвечал на его вопросы.

Дежурная также находится в статусе подозреваемой, но только по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Напомним, что ДТП произошло с участием поезда и автобуса. Столкновение произошло на 56-ом километре Зеленогороского шоссе около 12 часов утра 17 февраля.