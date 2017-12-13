Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 13:14
0
lesjasap
983
Код вставки плеера

В Рощино в пассажирский автобус врезалась "Ласточка"

0
 
 

В Ленобласти произошла авария между электросоставом и автобусом.

В Ленобласти произошла необычная авария с участием поезда и автобуса. Как сообщает наш мобильный корреспондент, в районе Рощино вагон врезался в общественный транспорт, в котором находились пассажиры. Обошлось без жертв. Люди успели выскочить из поврежденного салона. Сведения о пострадавших сейчас уточняются. По неподтвержденной информации, трое петербуржцев госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Известно, что автобус ехал на “зеленый” сигнал светофора, но остановился на переезде. По неизвестной причине шлагбаум закрылся с двух сторон. Поэтому скоростной поезд “Ласточка” снес со своего пути транспорт. Столкновение произошло на 56-ом километре Зеленогороского шоссе около 12 часов утра 17 февраля.
 

На месте ДТП работают специалисты МЧС и медики скорой помощи. Piter.tv удалось получить первое видео с места произошедшего. 

Видео и фото: Piter.tv

Теги: авария , автобус , дтп , поезд , рощино , столкновение
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5