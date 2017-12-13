В Рощино в пассажирский автобус врезалась "Ласточка"

В Ленобласти произошла авария между электросоставом и автобусом.

В Ленобласти произошла необычная авария с участием поезда и автобуса. Как сообщает наш мобильный корреспондент, в районе Рощино вагон врезался в общественный транспорт, в котором находились пассажиры. Обошлось без жертв. Люди успели выскочить из поврежденного салона. Сведения о пострадавших сейчас уточняются. По неподтвержденной информации, трое петербуржцев госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что автобус ехал на “зеленый” сигнал светофора, но остановился на переезде. По неизвестной причине шлагбаум закрылся с двух сторон. Поэтому скоростной поезд “Ласточка” снес со своего пути транспорт. Столкновение произошло на 56-ом километре Зеленогороского шоссе около 12 часов утра 17 февраля.



На месте ДТП работают специалисты МЧС и медики скорой помощи. Piter.tv удалось получить первое видео с места произошедшего.

Видео и фото: Piter.tv