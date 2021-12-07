В столичной тюрьме Бурунди при пожаре погибли 38 человек

Ожоги получили еще 69 заключенных.

В столичной тюрьме африканской республики Бурунди при пожаре погибли 38 человек. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление вице-президента страны Проспера Базомбанзу. Жертвами трагедии согласно сведениям информационного агентства Agence France Presse стали 38 человек, еще 69 - серьезно пострадали. Очевидцы инцидента уточнили, что пламя разрушило и ликвидировало строения в здании, переполненном людьми. Администрация места заключения заявила о том, что на конец ноября там содержалось 1 539 преступников.

Журналисты из африканского издания Iwacu отметили, что при тушении пожара экстренные службы задействовали семь пожарных машин, а также несколько карет скорой помощи. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Рядом с поликлиникой №77 на Шлиссельбургском полыхали сразу четыре авто.

Фото и видео: YouTube / Econic info@_tips&Triks