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В Центральном и Василеостровском районе ограничат движение транспорта
Сегодня, 9:30
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В Центральном и Василеостровском районе ограничат движение транспорта

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Будьте внимательны при выборе маршрута.

С 26-го июня в Петербурге вступают в силу новые ограничения для движения транспорта. О них сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции. 

Со среды, 26-го июня, в центре города начинаются работы по реконструкции тепловых сетей. Ими будет заниматься АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В связи с этим до 30 июня движение ограничат по ул. Пестеля и Моховой. 

Также с 26-го июня АО "ГК ЕКС" будут прокладывать инженерные сети в Василеостровском районе Петербурга. Движение транспорта будет закрыто по Шкиперскому протоку от Наличной ул. до Галерного проезда. Ограничения продлятся до 15 октября. 

Ранее Piter.TV сообщил о ремонтных работах в Адмиралтейском и Невском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные ограничения, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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