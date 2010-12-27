В Центральном и Василеостровском районе ограничат движение транспорта

Будьте внимательны при выборе маршрута.

С 26-го июня в Петербурге вступают в силу новые ограничения для движения транспорта. О них сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Со среды, 26-го июня, в центре города начинаются работы по реконструкции тепловых сетей. Ими будет заниматься АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В связи с этим до 30 июня движение ограничат по ул. Пестеля и Моховой.

Также с 26-го июня АО "ГК ЕКС" будут прокладывать инженерные сети в Василеостровском районе Петербурга. Движение транспорта будет закрыто по Шкиперскому протоку от Наличной ул. до Галерного проезда. Ограничения продлятся до 15 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о ремонтных работах в Адмиралтейском и Невском районе.

Фото: Piter.TV