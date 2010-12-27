На ремонт Курляндской улицы и Адмиралтейской набережной выделили около 86 млн рублей

Работы начались уже сегодня, 25-го июня.

Во вторник, 25-го июня, в Адмиралтейском районе начались ремонтные работы на Курляндской улице и Адмиралтейской набережной. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Работами займется АО "ПО "Возрождение". На Курляндскую улицу потратят 55,88 млн рублей. Подрядчик отремонтирует более 18 тысяч квадратных метро проезжей части и более 11 тысяч квадратных метров тротуара. Завершить планируют к 3-му августа.

Также ремонт коснется Адмиралтейской набережной. Он закончится 11 июля. Стоимость работ оценивается в 29, 76 млн рублей.

В связи с ремонтными работами в районе вступят в силу ограничения в движении. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Piter.TV сообщил о дорожных ограничениях на КАД в районе деревне Горбунки.

Фото: Andrey A wikipedia.org