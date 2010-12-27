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На ремонт Курляндской улицы и Адмиралтейской набережной выделили около 86 млн рублей
Сегодня, 11:37
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nadezhda_sib

На ремонт Курляндской улицы и Адмиралтейской набережной выделили около 86 млн рублей

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Работы начались уже сегодня, 25-го июня.

Во вторник, 25-го июня, в Адмиралтейском районе начались ремонтные работы на Курляндской улице и Адмиралтейской набережной. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

 Работами займется АО "ПО "Возрождение". На Курляндскую улицу потратят 55,88 млн рублей. Подрядчик отремонтирует более 18 тысяч квадратных метро проезжей части и более 11 тысяч квадратных метров тротуара. Завершить планируют к 3-му августа.

Также ремонт коснется Адмиралтейской набережной. Он закончится 11 июля. Стоимость работ оценивается в 29, 76 млн рублей. 

В связи с ремонтными работами в районе вступят в силу ограничения в движении. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Piter.TV сообщил о дорожных ограничениях на КАД в районе деревне Горбунки

Фото: Andrey A wikipedia.org

 

Теги: адмиралтейская набережная, адмиралтейский район, курляндская улица, ограничения в движении, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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