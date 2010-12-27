Над КАД у Горбунков введут реверсивное движение

Ограничения продлятся до 2-го июля.

В районе деревне Горбунки Ломоносовского района будут проводиться дорожные работы. В связи с этим на участке КАД ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Со вторника, 25-го июня, на путепроводе над КАД около Горбунков организуют реверсивное движение. Скорость на этом отрезке ограничат до 50 км/ч. Ремонтные работы будут проводить для устранения колейности.

Работать будут в круглосуточном режиме, так как путепровод рассчитан всего на две полосы движения. Закончить планируют ко 2-му июля.

Также работы сейчас ведутся между Вантовым мостом и Колтушским шоссе.

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