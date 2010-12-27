На КАД между Вантовым мостом и Колтушским шоссе остановят движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, две полосы движения между Вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют из-за дорожных работ. На этом участке займутся ликвидацией колейности дорожного покрытия. Работы продлятся до 29 июня.
Для водителей установят временные дорожные знаки. Кроме того, информация о перекрытии будет выведена на табло.
Напомним, что с 16 по 22 июня на участке КАД между развязками с дорогой на Матоксу и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения. На остальных четырех полосах действует скоростное ограничение - не более 50 км/ч.
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Фото:pixabay
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