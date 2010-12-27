На проспекте Большевиков начались ремонтные работы

Они продлятся до августа.

С 25-го июня начался ремонт проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Подрядчик отремонтирует отрезок протяженностью более 3 км. Им выступает компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Работы обойдутся в 85,06 млн рублей.

В связи с ремонтом дороги для движения транспорта будут действовать ограничения. На время работ будет последовательно закрываться движение в боковых проездах нечетной стороны проспекта Большевиков.

С 25 июня по 8 июля это произойдет от ул.Коллонтай до ул.Подвойского.

С 2 по 15 июля вступят в силу ограничения на участке от ул.Подвойского до ул.Дыбенко, включая перекресток с ул.Антонова-Овсеенко.

С 9 по 27 июля - от ул.Дыбенко до ул.Крыленко, включая перекрестки с ул.Шотмана и Е.Огнева.

Также будет недоступно движение с 31 июля по 3 августа по проезду без названия в створе четной стороны проспекта Большевиков.

Заключительный этап дорожных работ ограничит движение по боковым проездам нечетной стороны от ул.Коллонтай до ул.Тельмана с 4 по 10 августа.

Со вторника, 25-го июня, начались также ремонтные работы в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV