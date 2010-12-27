  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Большевиков начались ремонтные работы
Сегодня, 15:54
132
nadezhda_sib

На проспекте Большевиков начались ремонтные работы

0 0

Они продлятся до августа.

С 25-го июня начался ремонт проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

 Подрядчик отремонтирует отрезок протяженностью более 3 км. Им выступает компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Работы обойдутся в 85,06 млн рублей. 

В связи с ремонтом дороги для движения транспорта будут действовать ограничения. На время работ будет последовательно закрываться движение в боковых проездах нечетной стороны проспекта Большевиков.

С 25 июня по 8 июля это произойдет от ул.Коллонтай до ул.Подвойского.

С 2 по 15 июля вступят в силу ограничения на участке от ул.Подвойского до ул.Дыбенко, включая перекресток с ул.Антонова-Овсеенко.

С 9 по 27 июля - от ул.Дыбенко до ул.Крыленко, включая перекрестки с ул.Шотмана и Е.Огнева. 

Также будет недоступно движение с 31 июля по 3 августа по проезду без названия в створе четной стороны проспекта Большевиков.

Заключительный этап дорожных работ ограничит движение по боковым проездам нечетной стороны от ул.Коллонтай до ул.Тельмана с 4 по 10 августа. 

Со вторника, 25-го июня, начались также ремонтные работы в Адмиралтейском районе

Фото: Piter.TV  

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии