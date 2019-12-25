В среду в Ленобласти пройдут дожди и незначительно похолодает

В последующие 2 дня объявлено штормовое предупреждение.

В среду, 9 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Синоптики обещают небольшое "затишье" перед штормовым предупреждением. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночная температура будет составлять от +4 до +8 градусов. После рассвета столбики термометра покажут от +13 до +18 градусов.

Порывы западного и юго-западного ветра ночью достигнут от 4 до 9 м/c, а днем - от 7 до 12 м/c.

Атмосферное давление будет резко понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что в среду в Петербурге ожидается +17 градусов тепла.

Фото: Piter.TV