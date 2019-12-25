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В среду в Петербурге ожидается +17 градусов тепла
Сегодня, 15:30
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Alena_Zinovieva

В среду в Петербурге ожидается +17 градусов тепла

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Ночью, утром и днем пройдут кратковременные дожди.

В среду, 9 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью, утром и днем в городе пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в ночь на среду прогреется до +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть юго-запада со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем повышаться и составит 750 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге к концу недели похолодает до +15.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды, фгбу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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