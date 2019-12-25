В Петербурге к концу недели похолодает до +15

Ветер усилится до 18 м/с.

В течение текущей недели температура воздуха в Петербурге начнет постепенно понижаться. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в беседе с 78.ru.

Во вторник, 8 сентября, погода в Северной столице будет еще хорошая. Столбики термометров днем поднимутся до +17 градусов. Однако атмосферные фронты принесут похолодание уже в ночь на среду, 9 сентября. С этого момента в городе начнут идти умеренные дожди.

В четверг днем вся территория региона окажется под влиянием циклона и местами дожди будут сильные — в первую очередь на Карельском перешейке. Осадки продолжатся и в последний день рабочей недели. По прогнозам синоптика, в пятницу ветер усилится до 18 м/с. В этот день похолодает до +15 градусов. К концу недели по ночам ожидается всего +6 градусов тепла.

Ранее мы писали, что во вторник в Ленобласти ожидается до +18 тепла и дождь.

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