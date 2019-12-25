В Ленобласти ожидается до +18 тепла и дождь

Во вторник, 8 сентября, в Ленобласти пройдут дожди, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ночью пройдет небольшой дождь, а днем в большинстве районов ожидаются умеренные дожди. Ветер будет юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью прогреется до +12 градусов, а днем до +18. Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге ожидается +18 градусов тепла.
Фото: pixabay
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