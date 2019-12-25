Во вторник в Петербурге ожидается +18 градусов тепла

Вечером может пройти небольшой дождь.

Во вторник, 8 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров этой ночью поднимутся до +9…+11 градусов. Днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов. Вечером может пройти небольшой дождь.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 749 мм рт. ст.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России.

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