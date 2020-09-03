Заморозки до минус двух градусов также ожидаются в Свердловской, Пермской, Челябинской областях.

Гидрометцентр предупреждает о заморозках в некоторых регионах России. Отрицательные температуры могут быть зафиксированы в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра

По его словам, холодные воздушные массы идут с севера — и компенсировать этот процесс уже не получится, так как энергии солнца стало заметно меньше.

Заморозки до минус двух градусов также ожидаются в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье. Причина в формирующемся антициклоне, который надвигается на центр европейской части РФ.

Ранее мы писали, что в четверг в Петербурге ожидается по-летнему теплая погода.