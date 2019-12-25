В четверг в Петербурге ожидается по-летнему теплая погода

Температурные показатели на 4-5 градусов превысят положенные по климату значения.

В четверг, 3 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием теплого сектора малоактивного атлантического циклона, центр которого расположится над Швецией. При переменной облачности ближе к вечеру пройдут небольшие дожди и преимущественно на западе региона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозам синоптика, сегодня температурные показатели в Петербурге на 4-5 градусов превысят положенные по климату значения. В этот день столбики термометров в городе поднимутся до +22…+24 градусов. В Ленобласти ожидается +20…+25 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург придет бабье лето.

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