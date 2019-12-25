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Спасатели предупредили о сильных дождях в Ленобласти в ближайшие дни
Вчера, 22:46
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smirenny

Спасатели предупредили о сильных дождях в Ленобласти в ближайшие дни

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Ливни ожидаются в четверг.

Спасатели предупредили жителей Ленобласти, что к середине недели ожидается ухудшение погоды. 

Так, в четверг, 10 сентября, синоптики прогнозируют сильные дожди. Сотрудники служб убедительно просят быть аккуратнее на дорогах, потому как повышается вероятность ДТП, овреждений на линиях электропередачи, аварий на объектах ЖКХ, увеличения количества пострадавших на реках и озерах. Следует воздержаться от поездок на транспорте и переждать непогоду дома или на работе. 

Напоминаем телефоны служб спасения: 01, 101. С мобильного телефона: 112, 101.

Ранее мы писали, что в  Ленобласти ожидается до +18 тепла и дождь.

Фото: pixabay

Теги: мчс предупреждает, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей,

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