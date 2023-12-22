В Петербурге пересмотрели приговор водителю, оскорбившему христиан

Горсуд 18 апреля изменил решение первой инстанции и назначил Алиеву два года в колонии-поселении.

Водитель, который оскорбил христиан во время дорожного конфликта в Петербурге, получил новый приговор. Прокуратура и пострадавшие полицейские потребовали отправить Интигама Алиева в колонию. Горсуд 18 апреля изменил решение первой инстанции и назначил Алиеву два года в колонии-поселении.

Алиев оказался на скамье подсудимых после того, как в марте прошлого года ехал на машине по Комендантскому проспекту и, когда ему не предоставили преимущество в движении, вышел из машины и оскорбил оппонента, высказавшись о христианах. Полицейские, пытавшиеся задержать Алиева, получили травмы. В апреле этого года подсудимый был задержан в Ленинградской области.

Алиеву предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих и применении насилия к полицейским. Он признал свою вину и попытался возместить ущерб. Однако пострадавшие отказались принять извинения и денежную компенсацию, настаивая на лишении свободы для Алиева.

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Фото: Piter.TV