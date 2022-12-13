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Водитель, оскорблявший верующих на Комендантском проспекте, помещён под арест

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Задержанный пробудет под стражей до 27 мая.

Петербургской суд арестовал Интигама Алиева, который был задержан за оскорбление христиан во время дорожного конфликта. Мужчина пробудет под стражей 1 месяц 24 суток, до 27 мая.  Об этом сообщила пресс-служба ГСУСК по Санкт-Петербургу.

Напомним, что происшествие случилось 23 марта на Комендантском проспекте. Мужчина за рулём Hyundai Solaris остановил  свою иномарку и начал высказывать оскорбления в сторону христиан и русских в нецензурной форме.  По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих).

Спустя несколько дней инспекторы ГИБДД обнаружили указанный автомобиль. При попытке сопроводить водителя в отдел полиции, он применил против правоохранителей физическую силу и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемый 43-летний мужчина из стран ближнего зарубежья был задержан вечером 4 апреля на платформе ж/д станции "Невская Дубровка" Всеволожского района Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Левашово задержали мужчину с 200 г мефедрона и гранатой.

Видео:  Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

Теги: криминал, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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