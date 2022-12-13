Водитель, оскорблявший верующих на Комендантском проспекте, помещён под арест

Задержанный пробудет под стражей до 27 мая.

Петербургской суд арестовал Интигама Алиева, который был задержан за оскорбление христиан во время дорожного конфликта. Мужчина пробудет под стражей 1 месяц 24 суток, до 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГСУСК по Санкт-Петербургу.

Напомним, что происшествие случилось 23 марта на Комендантском проспекте. Мужчина за рулём Hyundai Solaris остановил свою иномарку и начал высказывать оскорбления в сторону христиан и русских в нецензурной форме. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих).

Спустя несколько дней инспекторы ГИБДД обнаружили указанный автомобиль. При попытке сопроводить водителя в отдел полиции, он применил против правоохранителей физическую силу и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемый 43-летний мужчина из стран ближнего зарубежья был задержан вечером 4 апреля на платформе ж/д станции "Невская Дубровка" Всеволожского района Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Левашово задержали мужчину с 200 г мефедрона и гранатой.

Видео: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб