В Левашово задержали мужчину с 200 г мефедрона

Всего было изъято 3 пакета, 2 из которых пока не исследованы.

В среду, 5 апреля, опергруппа задержала 45-летнего мужчину в посёлке Левашово с тремя прозрачными пакетами, в которых находилось серое вещество. Как показала экспертиза, в одной из упаковок был запаян наркотик. Об этом стало известно Piter.TV/

Согласно результатов исследования, у задержанного обнаружили 200 г мефедрона. Два других пакета ещё не были исследованы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли".

Фото: Piter.TV