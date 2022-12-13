В Левашово задержали мужчину с 200 г мефедрона

В среду, 5 апреля, опергруппа задержала 45-летнего мужчину в посёлке Левашово с тремя прозрачными пакетами, в которых находилось серое вещество. Как показала экспертиза, в одной из упаковок был запаян наркотик. Об этом стало известно Piter.TV/
Согласно результатов исследования, у задержанного обнаружили 200 г мефедрона. Два других пакета ещё не были исследованы.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли".
Фото: Piter.TV
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