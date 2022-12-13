В Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли"

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина ранее был судим за кражу и наркотики.

На автобусной остановке в Ленобласти задержали мужчину, в сумке у которого оказалось почти полкилограмма соли. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 4 апреля в ходе патрулирования в деревне Заневка на Колтушском шоссе на автобусной остановке был задержан ранее судимый 31-летний житель Тосно. В сумке у него находилось наркотическое вещество "соль". Экспертиза подтвердила, что в свёртке было 476 граммов наркотического вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина ранее был судим за кражу и наркотики.

Фото: Piter.tv