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В Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли"
Сегодня, 9:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли"

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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина ранее был судим за кражу и наркотики.

На автобусной остановке в Ленобласти задержали мужчину, в сумке у которого оказалось почти полкилограмма соли. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 4 апреля в ходе патрулирования в деревне Заневка на Колтушском шоссе на автобусной остановке был задержан ранее судимый 31-летний житель Тосно. В сумке у него находилось наркотическое вещество "соль". Экспертиза подтвердила, что в свёртке было 476 граммов наркотического вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина ранее был судим за кражу и наркотики.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, соль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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