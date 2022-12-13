В Петербурге задержали мужчину, который оскорблял христиан и напал на полицейских

В марта во время дорожного конфликта автомобилист крайне негативно и в нецензурной форме отзывался о русских и христианах.

Полицейские задержали мужчину, который во время дорожного конфликта нецензурно выражался о христианах, а затем напал на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 марта обратился 47-летний петербуржец, который сообщил, что 23 марта у дома 39 корпус 1 по Комендантскому проспекту у него произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля Hyundai Solaris. В процессе инцидента автомобилист крайне негативно и в нецензурной форме отзывался о русских и христианах. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих).

Ночью 29 марта сотрудники ГИБДД при патрулировании на Комендантском проспекте обнаружили разыскиваемый Hyundai Solaris. При проверке водитель иномарки оказал сопротивление полицейским и скрылся, оставив автомобиль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемого удалось найти и задержать 4 апреля в 21:00. Им оказался 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина был задержан на платформе ж/д станции "Невская Дубровка" Всеволожского района Ленобласти при попытке уехать за пределы региона.

Видео: МВД